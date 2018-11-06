МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы на торгах во вторник растут в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,16%, до 25501,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,71%, до 7380,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,42%, до 2749,68 пункта.

Большинство аналитиков ожидают, что демократы одержат победу в палате представителей, тогда как Республиканская партия, скорее всего, удержит большинство в сенате. Если такой сценарий реализуется, то многие законодательные инициативы президента страны Дональда Трампа могут встретить серьезное сопротивление, считают эксперты.

"Биржи по-прежнему выглядят так, как будто они способны расти, несмотря на некоторую небольшую распродажу в последние несколько дней до этой недели", — приводит агентство Market Watch мнение основатель Newton Advisors Марк Ньютон (Mark Newton).

Акции Apple растут в цене на 1,03%, до 203,57 доллара. Вчера акции этой компании подешевели почти на 3%. Бумаги Microsoft Corporation дорожают на 0,4%. Акции General Electric растут в цене на 1,7% на сообщении, что компания достигла соглашения о продаже подразделения Current, занимающегося производством LED-технологий, сенсоров и программного обеспечения для коммерческого использования, фонду American Industrial Partners. Сумма сделки компаниями не разглашается.

"Оглядываясь назад, на вчерашнее закрытие, можно сказать, что технологические компании не обязательно будут расти каждый день торгов", — отметил в связи с этим Ньютон.