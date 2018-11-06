МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов к доллару поднимается во вторник на надеждах инвесторов по скорому заключению сделки по выходу Британии из Евросоюза (Brexit) после заседания британского кабинета министров во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.28 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3087 доллара с 1,3041 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару поднимался до 1,1418 доллара за евро с 1,1408 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 113,42 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 96,31 пункта.

Во вторник в Лондоне состоялось принципиальное заседание кабинета министров, где должен был обсуждаться вопрос Brexit. Как сообщила канцелярия главы британского правительства Терезы Мэй, итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit готово на 95%.

Как добавляет агентство Рейтер, британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, выходя с заседания, сказал, что "все в порядке", чем также подбодрил инвесторов.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и на данный момент переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находятся в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.