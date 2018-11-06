МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин проинформирован об отказе организаторов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе от его участия в этом мероприятии, и свою позицию по этому вопросу он изложит в виде открытого письма к участникам форума, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Международный экономический форум в Давосе пройдёт с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.

"Господин Костин имел беседу с господином (основателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом — ред.) Швабе, и ему известно о данном решении. Свою позицию по данному вопросу господин Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума", — заявили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.