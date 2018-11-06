МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник повысился по основным индексам четвертую торговую сессию подряд, отыгрывая повышение американского фондового рынка.

Локомотивом сегодняшнего роста выступили акции "Роснефти" (+5%), отыгрывавшие корпоративный позитив.

По итогам дня рублевый и долларовый индикатор Мосбиржи повысились синхронно на 1,44%, до 2412,31 и 1151,14 пункта соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВСЛЕД ЗА "РОСНЕФТЬЮ"

Российский фондовый рынок во вторник вырос четвертый день подряд, опираясь на рост американского рынка в день промежуточных выборов в американский конгресс. При этом инвесторы по-прежнему игнорировали негативные сигналы с рынка нефти, который корректируется вниз и уже опустился ниже 72 долларов за баррель сорта Brent.

Давление сохраняется на фоне нюансов санкций США против Ирана. В частности, Штаты сделали из введенных ограничений исключение на 180 дней для стран, доля иранской нефти в экспорте которых достаточно велика. "Повезло" Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Этот жест Америки частично снимает опасения по поводу резкого установления дефицита энергоресурсов на рынке в ближайшие месяцы, считает Иван Марчена из Forex Club.

"Роснефть" (+5%) задавала тон росту всего рынка. Компания отчиталась о росте чистой прибыли за первые три квартала года по МСФО в 3,4 раза в годовом выражении — до 451 миллиарда рублей. Свободный денежный поток при этом вырос в четыре раза, до 872 миллиардов рублей.

В лидерах роста также оказались акции "Русала" (+5,3%) и ГДР En+ (+5,9%), отыгрывавшие новости о планах "Русала" перерегистрироваться в РФ с острова Джерси. Кроме того, отчетность российского производителя алюминия за те же три квартала оказалась лучше ожиданий.

Также выросли в цене акции Сбербанка (+2,7%), "Мосбиржи" (+3%), "Мегафона" (+2,6%). Снизились бумаги ММК (-1,6%), "Северстали" (-0,8%), "Уралкалия" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи вернулся выше 2400 пунктов, в ближайшее время могут найтись поводы для возвращения к снижению, но для этого продавцам нужно будет пробиться через область новых поддержек в районе 2375-2380 пунктов по индексу, оценила Анна Бодрова из компании "Альпари".

Индекс РТС поднялся к 1150 пунктам, но до сих пор выглядит неустойчивым, вероятный коридор колебаний валютного индикатора на ближайшее время составляет 1125-1165 пунктов, добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2360-2460 пунктов, а РТС – в коридоре 1135-1165 пунктов, оценил, в свою очередь, Марчена.