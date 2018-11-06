МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером немного повышался к доллару и к евро, несмотря на сползание рынка нефти ниже уровня 72 долларов за баррель.

Рублевая цена "черного золота" опустилась в район отметки 4,75 тысячи за баррель сорта Brent, что свидетельствует об укреплении рубля к нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.57 мск снижался на 13 копеек — до 66,07 рубля, курс евро — на 4 копейки — до 75,40 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – НЕМНОГО ВВЕРХ

Рубль в пятницу вечером слабо повышался к доллару и евро, отыгрывая позитивные ожидания инвесторов от ожидаемых в ноябре встреч президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этом смысле геополитический фактор играет на стороне рубля, говорят трейдеры.

В то же время, проходящие сегодня промежуточные выборы в американский конгресс могут повлиять на тон ожидаемых встреч, отмечают эксперты.

Пока же рубль игнорирует сползание рынка нефти уже ниже 72 долларов за баррель сорта Brent. Давление на "черное золото" поддерживается нюансами санкций США против Ирана. В частности, Штаты сделали из введенных ограничений исключение на 180 дней для стран, доля иранской нефти в экспорте которых достаточно велика. "Повезло" Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Этот жест Америки частично снимает опасения по поводу резкого установления дефицита энергоресурсов на рынке в ближайшие месяцы, считает Иван Марчена из Forex Club.

При этом рубль проигнорировал новости о рекордном объеме средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря – на уровне 525,8 миллиарда рублей. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 миллиардов рублей.

В то же время, рубль более устойчив против доллара, чем нефть, поэтому рублевая цена марки Brent, которая несколько недель оставалась выше отметки 5 тысяч за баррель, опустилась в район уровня 4,75 тысячи. Доллар и евро вечером снижались в пределах 0,2%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ключевым событием наступившей короткой недели для валютного рынка могут стать итоги промежуточных выборов в Конгресс США, говорит руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

"Факторами давления на рубль остаются продолжающееся снижение цен на нефть, сильная статистика по рынку труда в США, а также возможность возобновления санкционной риторики. На текущей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 65,50-66,50 рубля за доллар", — добавил он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,5-66,7 рубля, евро – в коридоре 74,7-76,1 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.