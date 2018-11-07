ЛОНДОН, 7 ноя /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг" отложил проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке.

По его словам, компания во вторник выпустила заявление об отсрочке размещения ценных бумаг "в связи с текущими рыночными условиями".

"Несмотря на значительный интерес со стороны инвесторов, "Евроторг" решил провести IPO тогда, когда ситуация на рынках капитала станет более благоприятной для развивающихся рынков", — отметил собеседник агентства.

Ранее компания установила диапазон цены размещения бумаг на уровне 6,95-7,95 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, стоимость компании была оценена в 689-789 миллиона долларов. Финальную цену за GDR планировалось объявить ориентировочно 7 ноября.

Компания рассчитывала выручить около 250 миллионов долларов, продав от 29,1% до 32,3% выпущенного акционерного капитала.

"Евроторг" — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец июня 2018 года под ее управлением находилось 627 магазинов в 225 населенных пунктах страны. Основными акционерами "Евроторга" являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.