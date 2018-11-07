МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций попадут под умеренное давление на фоне возможности новых — "химических" — санкций США против РФ, отмечают эксперты, комментируя для агентства "Прайм" ближайшие перспективы рынков.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт накануне заявила РИА Новости, что госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку РФ не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".

США ранее заявляли, что в случае невыполнения ряда условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США. А председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявлял, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия.

После выборов в США на мировых рынках сохраняется спрос на рисковые активы (российские относятся к этому классу фининструментов), поэтому доллар склонен к ослаблению на форексе, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Одновременно у рубля могут быть свои основания для слабости, как на фоне подешевевшей нефти, так и заявлений об очередных ограничениях со стороны США, отметил он.

Предварительные итоги промежуточных выборов в американский конгресс позволяют говорить о снижении политической неопределенности, и это рождает спрос на риск, соглашается Антон Старцев из компании "Олма". Но перспектива расширения санкций США против РФ может сыграть роль сдерживающего фактора для инвесторов на российском рынке, а значит, об устойчивом восходящем тренде на российском фондовом рынке (и курса рубля) говорить преждевременно, добавил он.

В целом же, новая порция санкций приближается, а нефть остается под давлением, это способно и далее подрывать позиции рубля, сохраняя его курс на умеренное ослабление до конца года, резюмировал Александр Купцикевич из компании FxPro.

Впрочем, что касается возможных сроков ужесточения санкций, то здесь четких временных рамок нет – теоретически, консультации с конгрессом на тему новых санкций могут затянуться на продолжительный период времени, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.