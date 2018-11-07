МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против доллара и снижается к евро на фоне ослабления американской валюты на международном рынке форекс, следует из данных торгов.

Курс доллара слабеет в условиях совпадения предварительных результатов промежуточных выборов в США с ожиданиями участников рынка, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.30 мск среды снижался на 9 копеек, до 66,02 рубля, курс евро рос на 22 копейки, до 75,72 рубля. Курс евро к доллару на текущий момент прибавляет 0,38%, поднимаясь до 1,1468. Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% — до 71,84 доллара за баррель.

Курс рубля с начала торгов умеренно снижался к доллару и евро, однако затем перешел к росту против американской валюты. Это объясняется небольшой слабостью доллара на мировых валютных рынках после промежуточных выборов в конгресс США, указывает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.