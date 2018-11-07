МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к мировым валютам в среду днем на фоне прогнозов по результатам промежуточных выборов в США, которые говорят о разделенном контроле партий над конгрессом, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 13.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1498 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1427 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 113,02 иены за доллар с 113,44 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,61%, до 95,73 пункта.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей. По мнению экспертов, в результате такого расклада многие законодательные инициативы президента страны Дональда Трампа могут встретить серьезное сопротивление.

"Конечно, с разделенным контролем над конгрессом Дональду Трампу может быть трудно продолжать свою политическую программу, которая может включать в себя новые налоговые реформы, но в то же время вряд ли уже реализованные меры будут отменены", — приводит агентство MarketWatch мнение старшего рыночного аналитика JFD Brokers Хараламбоса Писсуроса (Charalambos Pissouros).