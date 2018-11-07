МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду после падения днем ранее перешли к росту на сообщениях об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,28%, до 73,03 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,9%, до 62,77 доллара за баррель.

Цены на нефть восстанавливаются после того, как во вторник они снижались до минимума с августа на фоне новостей о предоставлении ряду стран временных исключения из нефтяных санкций в отношении Ирана. Рост цен на нефть в среду днем поддерживают сообщения в СМИ о перспективах добычи нефти на 2019 год. Так, агентство Блумберг со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи.

"Я думаю, что это похоже на словесные интервенции в попытке вернуть спекулятивные "длинные" позиции на рынок", — приводит агентство Рейтер слова нефтяного аналитика Petromatrix Оливье Жакоба (Olivier Jakob).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

В сентябре министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уже сообщал, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи. А на прошлой неделе, 31 октября, он завил, что ОПЕК+ надеется в декабре подписать соглашение о бессрочном сотрудничестве, тогда страны смогут установить новые показатели по добыче нефти на 2019 год.