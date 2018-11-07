МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы завершили торги в среду уверенным ростом на итогах промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные торгов.

Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 1,09%, до 7117,28 пункта, французский CAC 40 — на 1,24%, до 5137,94 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 11579,1 пункта.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody's, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.

"Возможно, инвесторы просто рады мысли о политическом тупике в Вашингтоне, который может предотвратить принятие "расстраивающих" законопроектов, хотя есть опасения, что "обиженный" Трамп теперь может начать преследовать Китай по торговле еще более усердно", — приводит агентство Market Watch мнение финансового аналитика Spreadex Коннора Кэмпбэлла (Connor Campbell).

Теперь все внимание мировых инвесторов будет обращено на результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будет объявлены в четверг.

"Заседание ФРС идет сегодня уже полным ходом, и несмотря на то, что не ожидается никаких повышений процентных ставок (по итогам этого заседания — ред.), мы получим первую оценку регулятора относительно недавней волатильности на финансовых рынках, особенно учитывая, что оно изначально была вызвана комментариями самого главы ФРС Джерома Пауэлла", — добавляет старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлем (Craig Erlam). Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%.