МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду рос пятый день подряд, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков на фоне итогов выборов в конгресс США.

Локомотивом роста выступили акции ВТБ (+5,6%), отыгрывавшие корпоративный позитив.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 1,37%, до 2445,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1164,27 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ПЯТЫЙ ДЕНЬ, ВСЛЕД ЗА ВТБ

Российский фондовый рынок в среду вырос пятый день подряд, опираясь на рост мировых фондовых рынков, отыгрывавших снижение геополитических рисков. Итоги промежуточных выборов в США совпали с консенсус-прогнозом.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody's, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.

В лидерах роста оказались акции ВТБ (+5,6%). В четверг выйдет квартальный отчет банка по МСФО. "Скорее всего, подтверждение прогнозов чистой прибыли за год в районе 170 миллиардов рублей поддержит котировки. Впрочем, основные ожидания, так или иначе, связаны с дивидендами", — прокомментировал рост акций ВТБ аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Также выросли в цене префы Сбербанка (+2,5%), "Лукойла" (+2,5%), "Новатэка" (+2,1%). Подешевели бумаги "Мегафона" (-2%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Распадской" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, отступив от максимумов дня: рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 2440 пунктов, а долларовый – у 1170 пунктов, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Индексы подошли близко к краткосрочным целям повышения, и это, наряду с перспективой введения новых санкций и опасностью снижения нефтяных цен, создает риски продаж российских активов во второй половине недели, добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2410-2510 пунктов, а РТС – в коридоре 1150-1180 пунктов, оценил ситуацию Иван Марчена из компании Forex Club.