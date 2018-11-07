МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду стабилизировался к доллару и снижался к евро, отыгрывая рост европейской валюты в район 1,145 доллара.

Итоги выборов в конгресс США поддержали спрос на риск, однако с их окончанием на первый план опять выходят санкционные проблемы рубля, что и определило неуверенную динамику курса валюты РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.47 мск повышался на 7 копеек — до 66,18 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 75,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – НА ПРОТИВОРЕЧИВОМ ФОНЕ

Рубль в пятницу вечером стабилизировался к доллару и терял против евро, отыгрывая ослабление доллара на форексе – основная валютная пара подросла к 1,145, отыгрывая итоги промежуточных выборов в США. Аппетит к риску на мировых рынках повысился.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody's, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.

В то же время, представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила РИА Новости, что госдеп намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку РФ не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".

США ранее заявляли, что в случае невыполнения ряда условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США. А председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявлял, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия.

Впрочем, словесные интервенции замминистра финансов РФ Сергея Сторчака оказались кстати. Россия справится в случае введения санкций США на госдолг, в РФ развит институт национальных инвесторов, а накопленные резервы позволят справиться с дефицитом бюджета, заявил он журналистам.

Определенное давление на рубль оказали неудачные итоги аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ на 20 миллиардов рублей по номиналу. Ведомство смогло реализовать госбумаг только на 11,2 миллиарда рублей.

В итоге доллар и евро вечером повышались в пределах 0,35%. Рублевая цена марки Brent колебалась выше уровня 4,75 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Слабость американской валюты на мировых площадках не позволяла паре доллар/рубль подняться выше важного сопротивления 66,2 рубля за доллар, евро при этом закрепился выше сопротивления 75,35 рубля за евро и теперь может держать курс на район 76,80, следуя за восстановлением европейской валюты на мировых площадках, оценила положение Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,6-66,8 рубля, евро – в коридоре 75,1-76,5 рубля, прогнозирует Иван Марчена из компании Forex Club.

ДЕЛО СКРИПАЛЯ

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.