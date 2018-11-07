МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Курс доллара в среду вечером снижается к мировым валютам, трейдеры реагируют на результаты промежуточных выборов в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1449 доллара с 1,1427 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 113,4 иены за доллар со 113,44 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 96,06 пункта.

Давление на курс американской валюты в среду оказывают результаты промежуточных выборов в США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody's, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.

По мнению старшего валютного стратега TD Securities Мэйзена Иссы (Mazen Issa), которое приводит агентство Рейтер, вероятность того, что в течение следующих двух лет конгресс примет новые налоговые реформы Трампа, очень низкая. Аналитик отмечает, что эти налоговые реформы оказывали поддержку курсу доллара.

В четверг инвесторы буду ожидать итогов двухдневного заседания ФРС США и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%.