МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром перешел к росту по отношению к другим основным мировым валютам на фоне ожиданий итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару опускался до 1,1424 доллара с 1,1427 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 113,73 иены за доллар со 113,52 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,25%, до 96,23 пункта.

В среду курс доллара снижался к другим валютам на фоне промежуточных выборов в конгресс США, в результате которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.

В четверг инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. При этом в следующем году рынки ждут трех повышений ставки ФРС, что положительно отражается на курсе американской валюты.

Валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сен (Sim Moh Siong), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что ФРС подтвердит свой курс на ужесточение денежной политики в стране, поскольку американской экономике необходимо повышение ставки из-за риска перегрева экономики.