МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне подъема на рынках США и Азии, а также данных корпоративной отчетности ряда компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,35%, до 7142,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 5153,94 пункта. Немецкий DAX повышался на 0,35% — до 11621,92 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на рост на биржах США по итогам торгов среды более чем на 2%. Это произошло после того, как по итогам промежуточных выборов в конгресс демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Вслед за рынками США преимущественным ростом в четверг закрылись и биржи Азии.

Участники торгов также отыгрывают и внутренние корпоративные новости. Так, свои финансовые отчетности за минувший квартал опубликовали AstraZeneca, Societe Generale и Commerzbank. Их показатели были позитивно восприняты рынками, о чем свидетельствует рост стоимости их акций на 1-4%.

Теперь инвесторы ждут публикации осеннего экономического прогноза Еврокомиссии. Особенное внимание в нем может быть уделено прогнозам ведомства по ВВП Италии на следующий год в свете бюджетной неопределенности в стране.