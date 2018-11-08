МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций корректируется вниз по основным индексам после роста в течение пяти сессий и утреннего повышения по инерции, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался 0,55% — до 2431,86 пункта, индекс РТС — на 0,92%, до 1153,53 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 9 копеек — до 66,41 рубля, курс евро снижался на 11 копеек — до 75,77 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,38% — до 72,27 доллара за баррель.

Покупки проходят лишь в отдельных бумагах, а не широким фронтом, отмечает Анастасия Попова из "БКС Брокер".

"Интерес к рисковым активам обусловлен ростом цен на нефть, развивающей восстановительную динамику после стремительных распродаж в последние дни. В качестве фундаментальной причины роста нефти можно выделить готовность ОПЕК обсудить возможность сокращения добычи нефти на заседании мониторингового комитета, которое состоится 11 ноября", — отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста — акции "Русснефти" (2,02%), префы "Татнефти" (1,84%), акции "Газпром нефти" (1,37%), "Распадской" (1,15%), банка "Санкт-Петербург" (1,11%).

Акции "Алросы" умеренно поднимаются на 0,57% на фоне публикации позитивных данных по МСФО за девять месяцев текущего года.

"Алроса" опубликовала нейтральный отчет. Цифры по EBITDA и чистой прибыли оказались в целом ожидаемыми, лишь незначительно не дойдя до наших предварительных прогнозов. Может порадовать рост свободного денежного потока. Существенных движений в акциях на фоне опубликованной отчетности быть не должно. Между тем компания обозначила, что пересматривает прогноз продаж в текущем году до 37-38 миллиона карат из-за снижения спроса во втором полугодии. Нейтральный взгляд на ближайшую перспективу", — комментирует Карпунин из "БКС Брокер".

Акции НМТП поднимаются на 0,84%, продолжая отыгрывать новость среды о промежуточных дивидендах за 9 месяцев текущего года в общем объеме на 5,1 миллиарда рублей, отмечает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

Среди лидеров снижения – акции "Аэрофлота" (-1,97%), "МРСК Волги" (-1,95%), "Роснефти" (-1,91%), "М.Видео" (-1,72%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,64%).

Акции ВТБ поднимаются на 0,35% на позитивной отчетности по МСФО за девять месяцев текущего года.

Бумаги Сбербанка перешли к коррекции (префы снижаются на – 0,73%, обыкновенные акции – на 0,54%) после роста на позитивных данных по РСБУ за январь-октябрь текущего года.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко считает, что бумаги Сбербанка остаются одними из самых перспективных в виду выхода за пределы нисходящих трендов, длящихся с февраля 2018 года. Обыкновенные акции и "префы" могут подняться в районы 210-212 рублей и 180-182 рубля соответственно, полагает она. "А вот судя по графику акций ВТБ, где просматривается фигура нисходящий "клин", им под силу вернуться в район 4,2 копейки", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

При неизменности текущей тенденции на рынке нефти, российским фондовым индексам к закрытию сессии удастся удержаться на положительной территории, полагает Деев из Amarkets.

По индексу Мосбиржи Карпунин из "БКС Брокер" сейчас ожидает замедления фазы роста на фоне накопленной в последние дни перекупленности, однако речь не идет о каком-то сильном снижении – взгляд, скорее, нейтральный. Локально стоит с осторожностью работать с нефтяными бумагами из-за заметной просадки фьючерсов Brent при отсутствии соразмерного ослабления рубля, рекомендует он.

Игнатенко из TeleTrade полагает, что индекс Мосбиржи сохраняет высокие шансы к выходу на новые исторические максимумы в перспективе ближайших недель и достичь уровня 2520-2530 пунктов.