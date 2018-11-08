МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем немного снижается против доллара и примерно на столько же повышается по отношению к евро, отыгрывая разворот европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,14 доллара.

Инвесторы занимают выжидательные позиции на фоне санкционной тематики.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.17 мск повышался на 9 копеек, до 66,41 рубля, курс евро — снижался на 7 копеек и равнялся 75,81 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем снижалась против доллара и прибавляла к евро на фоне сползания европейской валюты в направлении уровня 1,14 доллара на форексе.

Стоимость нефти при этом пытается оттолкнуться вверх от уровня 72 доллара за баррель. Поддержка нефтяным котировкам приходит от намерений министров энергетики стран, входящих в соглашение ОПЕК+, обсудить 11 ноября перспективы действий на 2019 год и возможности дальнейшего сокращения добычи.

Вместе с тем рост стоимости нефти ограничен еженедельными данными минэнерго США о приросте на прошлой неделе запасов нефти на 5,8 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали роста показателя только на 2,43 миллиона баррелей, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Санкционная тематика при этом понижает рыночную активность, поскольку игроки пытаются оценить варианты развития ситуации. Ранее госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".

Теперь президент США Дональд Трамп должен применить как минимум три пункта из шести вариантов санкций. Среди них — препятствование получению любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запрет американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, закон запрещает американским компаниям экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется на нефть и нефтепродукты.

Также в числе санкций — понижение уровня дипломатических отношений без указания, каким именно оно должно быть. Последним пунктом идет возможность приостановить разрешение на полеты в и из США государственных авиакомпаний страны-нарушителя, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

В итоге доллар и евро днем разнонаправленно менялись против рубля в пределах 0,15%, а рублевая цена нефти колебалась в районе 4,8 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Уход неопределенности, связанной с исходом выборов в США, скорее, плюс для развивающихся рынков, однако в случае РФ сохраняются риски расширения ограничительных мер, что влияет на поведение иностранных участников, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Не помогают рублю и различные комментарии на эту тему со стороны различных бизнес-структур и компаний в РФ. Поэтому рубль в ближайшие дни может оставаться на уровнях около 66-66,50 к доллару", — оценил он.

Больше всего рынок боится, что американские санкции коснутся семи российских государственных банков и обернутся запретом для них осуществлять долларовые расчеты в США — уже подготовлено 13 черновых документов на эту тему, говорит Искандер Луцко из компании ITI Capital.

"Помимо этого, предлагается запретить операции с российскими госдолгом (ОФЗ со сроками обращения более двух недель). По данным Банка России, в сентябре доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила порядка 25,8%. Это самый низкий показатель с мая 2016 года", — добавил он.