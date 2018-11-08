МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером в четверг снижался к доллару и к евро, отыгрывая сползание рынка нефти ниже уровня 72 долларов за баррель.

Инвесторы занимают выжидательные позиции на фоне санкционной тематики, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.47 мск повышался на 7 копеек, до 66,18 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 75,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – НЕМНОГО ВНИЗ

Рубль в четверг вечером снижался к доллару и евро, отыгрывая сползание рынка нефти ниже отметки 72 доллара за баррель сорта Brent.

Давление оказали еженедельные данные минэнерго США о приросте на прошлой неделе запасов нефти на 5,8 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали роста показателя только на 2,43 миллиона баррелей.

Несколько успокаивающими для рубля стали словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что недавнее повышение ставки не страшно, поскольку это может быть оперативной реакцией ЦБ на риски ускорения инфляции, повышение ставки замедляет и предотвращает ее рост в будущем. Кроме того, ЦБ РФ по-прежнему оценивает реальную ключевую ставку, соответствующую нейтральной денежно-кредитной политике, в 2-3%.

Впрочем, глава Банка России отметила, что ЦБ объявит решение о дальнейших покупках валюты до конца года, что оказало дополнительное давление на внутренний рынок, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В итоге доллар и евро вечером повышались на 0,2-0,3%. Рублевая цена марки Brent колебалась выше уровня 4,75 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рублей, евро – в коридоре 75,2-76,6 рубля, оценил положение Иван Марчена из компании Forex Club.

В ближайшее время рубль останется в подвешенном состоянии из-за сохраняющейся неопределенности по санкциям, поэтому торговый диапазон для курса на неделю представляется как 64-70 рублей за доллар, прогнозирует Наталия Орлова из Альфа-банка.