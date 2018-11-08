МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг продолжает рост в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск курс евро к доллару опускался до 1,1421 доллара с 1,1427 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 113,83 иены за доллар со 113,52 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,24%, до 96,23 пункта.

В среду курс доллара снижался к другим валютам на фоне промежуточных выборов в конгресс США, в результате которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.

В четверг инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. При этом в следующем году рынки ждут трех повышений ставки ФРС, что положительно отражается на курсе американской валюты.

По мнению валютного аналитика Societe Generale Элвина Тэна (Alvin Tan), которого цитирует агентство Рейтер, рынок только на 80% отыграл возможное повышение ставки в декабре и доллар будет продолжать расти на этих ожиданиях.