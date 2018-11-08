МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело рейтинги компании Dow Chemical из списка на пересмотр с возможным дальнейшим повышением, а рейтинги компании DuPont — из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

Помимо этого агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Dow Chemical до "BBB+" с "BBB" со стабильным прогнозом. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне "F2". Fitch отмечает, что выведение рейтингов Dow Chemical из списка на пересмотр было вызвано обнародованием списка ключевых активов и структуры капитала новой Dow — компании, которая появится после разделения DowDuPont на три независимые публичные компании.

Также агентство подтвердило долгосрочный РДЭ DuPont на уровне "А", краткосрочный РДЭ — на уровне "F1" со стабильным прогнозом.

В декабре 2015 года одни из крупнейших химических компаний в мире DuPont и Dow Chemical объявили о слиянии. В августе 2017 года слияние было завершено, в результате чего DuPont и Dow Chemical стали дочерними компаниями DowDuPont. Спустя полтора-два года после завершения сделки стороны намерены разделить DowDuPont на три независимых компании под названиями Corteva Agriscience, DuPont и Dow.

Компания по-прежнему ожидает, что выделение Dow состоится до конца первого квартала 2019 года, а Corteva Agriscience и DuPont — к 1 июня 2019 года.

Dow Chemical занимается выпуском промышленных, бытовых и сельскохозяйственных химикатов, пластмасс, медикаментов. DuPont производит химикаты специального назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, занимается производством продуктов питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта и легкой промышленности.