МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги четверга преимущественно в "красной зоне" на прогнозах Еврокомиссии по росту экономики региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,36%, до 7143,19 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,13%, до 5131,45 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 11527,92 пункта.

Еврокомиссия ранее в четверг ухудшила прогнозы роста реального ВВП еврозоны на 2018 и 2019 годы по сравнению с весенними оценками — до 2,1% с 2,3% и до 1,9% с 2% соответственно. Оценка роста реального ВВП во всех 28 странах Евросоюза также уменьшена — до 2,1% с 2,3% в текущем году и до 1,9% с 2% в следующем году. Оценка на 2020 год — 1,8%.

Кроме того, ЕК повысила прогноз по инфляции в еврозоне в 2018-2019 годах до 1,8%, тогда как весной ожидала показатель в 1,5% в текущем году и 1,6% — в следующем.

При этом позитивная финансовая отчетность банков сдерживала снижение европейских фондовых индексов. Так, чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale по итогам девяти месяцев составила 3,24 миллиарда евро, что на 18,4% выше год к году. Прибыль от банковской деятельности поднялась на 9,3%, до 19,278 миллиарда евро. Акции Societe Generale подорожали на 2,14%.

Также в четверг о финансовых показателях по итогам первых трех кварталов 2018 года отчитался второй по величине активов банк Германии Commerzbank AG. Чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, составила 751 миллион евро, что в 14 раз больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Бумаги Commerzbank выросли в цене на 5,17%.