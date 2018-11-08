МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Индекс доллара замедлил темп роста после ожидаемого сохранения ставки ФРС США на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.12 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,32% — до 96,31 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1378 доллара за евро с 1,1427 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 113,97 иены за доллар со 113,52 иены на предыдущем закрытии.

До объявления итогов заседания ФРС США индекс доллара рос на 0,42%, до 96,4 пункта. Пара евро и доллар торговалась на уровне 1,1401 доллара, доллар к иене — на уровне 113,88 иены.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых.