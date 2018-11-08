МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорил рост после публикации ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по сохранению процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries после объявления о решении по ставке ФРС росла до 3,236% против уровня до объявления решения в 3,226%. Доходность тридцатилетних US Treasuries росла до 3,43% против 3,429% до публикации.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США.