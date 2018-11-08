МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Курс рубля слабо отреагировал на сохранение ФРС процентной ставки, замедлив темпы снижения на несколько копеек к доллару и порядка 10 копеек к евро, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.17 мск четверга рос на 48 копеек — до 66,8 рубля, курс евро — на 13 копеек — до 76 рублей.

До сообщения американского регулятора курс доллара расчетами "завтра" рос на 51 копейку, курс евро – на 28 копеек к уровню предыдущего закрытия, также следует из динамики торгов.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

Сообщения о новой "порции" санкций США также не оказали сильного влияния на ход торгов рубля в парах с основными инвалютами.

Ранее в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. В число девяти организаций, которые попали по санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".