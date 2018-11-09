МЕХИКО, 9 ноя /ПРАЙМ/. Индекс мексиканской фондовой биржи BMV в четверг упал по итогам торгов на 5,81%, что было обусловлено редким снижение на 9% котировок финансового сектора.

Как сообщает сама биржа, индекс IPC потерял 2727,15 пункта и остановился на уровне 44190,25 пункта.

Портал Financiero со ссылкой на финансовых экспертов отмечает, что возможной причиной резкого падения котировок могло стать намерение партии "Морена", к которой принадлежит будущий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, внести поправки в законодательство, которые запрещают банкам брать комиссионные проценты за проведение определенных операций.

Лидером падения стала финансовая группа Banorte, акции которой опустились на 11,9 %. Бумаги банка Santander упали на 8,02%, банка Inbursa – на 9,86%, банка Bajio – на 7,74%.