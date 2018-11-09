МОСКВА, 9 ноя ПРАЙМ. Рубль в начале дня слегка отскакивает вверх после снижения накануне вечером на фоне новых санкций США против РФ и тестирования стоимостью нефти ключевой отметки 70 долларов за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 5 копеек — до 66,85 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 75,82 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,2%, до 70,76 доллара за баррель по марке Brent.

США в четверг ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".