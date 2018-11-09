МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожают лишь расписки НЛМК и "Северстали", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,4% — до 7,04 доллара, "Лукойла" — на 1,52%, до 76,32 доллара, "Новатэка" — опускалась на 1,49%, до 171,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,31% — до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — на 1,12%, до 28,77 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,93% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,8%, до 12,3 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,24% — до 16,46 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,39% — до 17,41 доллара, "Северстали" — росли на 0,49%, до 15,38 доллара, НЛМК — на 0,4%, до 23,59 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" уменьшалась на 0,61% — до 13,76 доллара, "Ленты" — на 0,35%, до 3,6 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 1,67% — до 2,42 доллара.