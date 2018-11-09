МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent в пятницу днем опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.11 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84%, до 70,06 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов цена Brent достигала 69,99 доллара за баррель.

Стоимость WTI опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта.

По состоянию на 13.25 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,25%, до 59,91 доллара за баррель.

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