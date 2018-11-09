МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем сохраняет положительную динамику по отношению к евро в ожидании декабрьского повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск курс евро к доллару опускался до 1,1333 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 113,87 иены за доллар со 114,06 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 96,87 пункта.

Ключевым фактором, поддерживающим курс доллара в пятницу, остаются решения ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил, что экономическая ситуация дает возможность продолжить повышение процентной ставки. Инвесторы расценили заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку, что является положительным фактором для курса доллара.

Экономист HSBC Кевин Логан (Kevin Logan), мнение которого приводит агентство Рейтер, прогнозирует, что в 2019 году регулятор повысит ставку в марте и июне. При этом ранее ФРС говорила, что в следующем году большинство представителей регулятора ожидают подъема ставки три раза — до среднего уровня в 2,875%.

Давление на курс евро в свою очередь оказывают опасения вокруг экономики Италии. Еврокомиссия в четверг в своем осеннем экономическом прогнозе ухудшила прогноз по росту реального ВВП Италии на 2018 год по сравнению с весенней оценкой — до 1,1% с 1,5%, а прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,2%. Кроме того, ЕК считает, что в следующем году дефицит бюджета Италии может достичь 2,9% от ВВП. По предыдущим прогнозам, он должен был составить 1,7%.