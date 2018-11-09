МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем усилил снижение против доллара и евро, отыгрывая сползание рынка нефти ниже ключевой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent.

Возврат санкционной тематики добавляет негатива в динамику курса российской валюты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.08 мск повышался на 38 копеек, до 67,28 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 76,35 рубля.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ СИГНАЛ К СНИЖЕНИЮ

Российская валюта днем снижалась против доллара и евро на фоне сползания рынка нефти ниже психологически значимой отметки 70 долларов за баррель.

Наращивание добычи нефти основными ее производителями и послабления, сделанные США некоторым странам в вопросе санкций в отношении импорта иранской нефти поддерживают ожидания "переизбытка" этого сырья на мировом рынке. Параллельные с этим оценки замедления темпов роста мировой экономики добавляют опасений по поводу дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Кроме того, возврат санкционной тематики на внутренний валютный рынок добавляет негатив в курс рубля, хотя новые "крымско-донбасские" санкции пока не создают фундаментальных угроз для российской валюты, отмечают эксперты.

Накануне вечером США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. В число девяти организаций, которые попали под санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

В итоге доллар и евро днем повышались против рубля на 0,5-0,6%, а рублевая цена нефти скатилась в район уровня 4,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Внешние риски остаются основным негативным для рубля драйвером, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Сегодня курс пары доллар-рубль начал тестирование уровня сопротивления в 67, добавил он.

Несмотря на то, что введенные санкции США не несут в себе заметных экономических последствий, участники рынка проявляют осторожность в ожидании более серьезных ограничений, которые должны последовать в рамках "дела Скрипалей", рассуждает Денис Давыдов из "Нордеа банка".

"Дополнительным негативом для всего блока валют развивающихся рынков стало ощутимое укрепление позиций доллара по итогам заседания ФРС. Не добавляет оптимизма российской валюте и ситуация на нефтяном рынке, где сохраняются коррекционные настроения. В итоге давление на российскую валюту в ближайшее время сохранится", — заключил он.