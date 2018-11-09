МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги в пятницу на Лондонской фондовой бирже (LSE) негативной динамикой, в плюсе оказались только расписки НЛМК, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,33%, до 6,97 доллара, "Новатэка" — на 3,21%, до 168,7 доллара, "Лукойла" — на 2,71%, до 75,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 5,25%, до 4,51 доллара, "Газпром нефти" — на 4,12%, до 27,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 2,18%, до 17,27 доллара, НЛМК — выросла на 1,32%, до 23,81 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,65%, до 15,21 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,09%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 4,19%, до 12 долларов. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в стоимости на 1,82%, до 16,2 доллара.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 1,77%, до 13,6 доллара, "Ленты" — на 3,73%, до 3,48 доллара. Бумаги АФК "Система" стали дешевле на 3,66%, достигнув 2,37 доллара.