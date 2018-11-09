МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги пятницы преимущественно в "красной зоне" на фоне снижения на рынках США и Азии после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,49%, до 7105,34 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 5106,75 пункта, немецкий DAX вырос на 0,02%, до 11529,16 пункта.

Участники торгов обратили внимание, что основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и отметил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки. Данное заявление регулятора укрепило инвесторов во мнении, что на следующем заседании в декабре ФРС повысит базовую ставку в четвертый раз в текущем году. Вслед за биржами США снижением индексов закрылись и рынки Азии.

"Как только фактор оптимизма начал возвращаться на рынки после итогов промежуточных выборов в США ранее на этой неделе, ворвалась ФРС и вернула всех на землю", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлема (Craig Erlam).

На торги также повлияли разочаровывающие прогнозы компаний. Так, крупнейший производитель стали в Германии Thyssenkrupp AG подешевел на торгах до минимума с июля 2016 года после того, как компания второй раз в этом году снизила прогноз по прибыли. Акции Thyssenkrupp подешевели на 9,17%, до 17,31 евро.

В стоимости также снизились бумаги компаний нефтегазового сектора на фоне падения нефтяных цен до минимума с апреля текущего года. Акции BP подешевели почти на 1%, Total — почти на 2%.