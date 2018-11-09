АЛМА-АТА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Казахстанская холдинговая компания АО "Kaspi.kz", контролирующая один из крупных розничных банков республики – АО "Kaspi bank", а также интернет-магазин, планирует первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2019 году, сообщил председатель правления банка Михаил Ломтадзе.

"Мы (Kaspi.kz — ред.) планируем IPO в 2019 году на Лондонской бирже и хотим поставить Казахстан на карту инноваций мира", — сказал он в ходе презентации новых сервисов банка в пятницу в Алма-Ате.

Kaspi.kz — материнская компания банковского холдинга, в который входит АО "Kaspi Group" (мажоритарный акционер АО "Kaspi bank") и ТОО "Kaspi Магазин".

По состоянию на конец 2017 года крупнейшим конечным акционером АО "Kaspi.kz" был фонд Baring Vostok.