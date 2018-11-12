МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник днем упал на 1% на фоне обеспокоенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после сообщений СМИ о проблемах в договоренностях об условиях выхода, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2831 доллара с 1,2971 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару опускался при этом до 1,1254 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара за евро, курс доллара к иене — рос до 113,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,57%, до 97,45 пункта.

Новости СМИ о Brexit вызвали беспокойство у инвесторов, что привело к удешевлению национальной валюты Великобритании. Так, газета Sunday Times сообщила накануне, что ЕС отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй. По данным издания, Мэй намеревалась предложить создать "независимый механизм" для разрешения "таможенной головоломки". Но в Брюсселе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.