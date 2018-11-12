МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения рынка акций РФ и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за неделю на 0,9% каждый; курс евро к доллару останется выше 1,13; рубль снизится относительно доллара (от официальных курсов ЦБ на сегодня) на 1 рубль, до 67,8 рубля и на 1,2 рубля к евро — в район 77 рублей, ожидают аналитики.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Дальнейшее сползание цен на нефть продолжит оказывать давление на российскую валюту, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". ОПЕК+ на пороге новых соглашений?

В условиях, когда цены на нефть снижаются, и вслед за ними падают акции нефтегазовых компаний, инвесторы будут искать защитные активы, полагает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

Впрочем, 15 ноября в России будут платиться акцизы и налог на прибыль организаций, и это окажет некоторую поддержку рублю, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

В начале торговой недели активность инвесторов будет низкой, так как в понедельник американцы будут праздновать День ветеранов, считает Егоров.

На текущей неделе мировой рынок будет находиться под влиянием негативных настроений на рынке нефти на фоне спекуляций относительно переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в основных странах экспортерах (США, РФ и Саудовской Аравии), полагает Кочергин.

"На российский рынок будет по-прежнему оказывать риторика властей США относительно возможности введения второго пакета санкций по делу Скрипалей. Возможно, власти США будут запрашивать доказательства относительно выполнения властями РФ условий по отказу от применения химического оружия в будущем и разрешения на инспекции объектов РФ экспертами ООН", — добавляет он.

Аналитик напоминает, что данные о ВВП России выйдут 13 ноября, 14 ноября выходят данные об объеме промышленного производства в Китае за год, также будут опубликованы квартальные данные о ВВП еврозоны; 15 ноября ожидается публикация еженедельного отчета EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США, в России будут платиться акцизы и налог на прибыль организаций, а 17 ноября — публикация данных о чистом объёме покупок долгосрочных ценных бумаг США, перечисляет важные события недели аналитик.

"Позиция ФРС выглядит адекватно заявленному плану ужесточения монетарных условий и соотносится с уверенным темпом роста ВВП США, отражая сильные позиции бизнеса и конечного потребления. Именно поэтому, один и тот же набор факторов в среднесрочной перспективе может стать не столько поводом для продаж, сколько драйвером для коррекционного сценария", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Учитывая, что вышедшие на днях в Поднебесной данные по изменению индекса цен производителей показали снижение темпов роста до минимальных значений с начала года, существует вероятность, что промышленное производство в Китае также может замедлить рост. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на динамике промышленных металлов. Кроме того, рост инфляции в США может начать давить на товарные контракты и индексы акций развивающихся стран на усилившихся опасениях повышении ставок на декабрьском заседании комитета по операциям на открытом рынке", — комментирует Егоров.

На фоне нового шпионского скандала с участием России и с учетом введения и ожидания новых санкций США и европейских стран иностранные инвесторы будут избегать торгов на российском рынке, поэтому индекс Мосбиржи скорректируется вниз, считает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

"На российском фондовом рынке настроения в начале текущей недели определят комментарии по итогам "встречи на ногах" Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже. Это будет первая встреча двух лидеров после промежуточных выборов в конгресс США. Баланс сил на американской политической арене не изменился, так что изменений в отношениях России и США не ждём", — отмечает Анна Кокорева из "Альпари". ОПЕК+ не спешит сокращать добычу и вмешиваться в рынок нефти в 2019 г

"Истекают 90 дней с момента введения санкций госдепартаментом США (а это случилось 26 августа) – далее возможно их расширение. В частности, речь может пойти о запрете полётов российских авиакомпаний в США, ограничений на госдолг, а также санкций к российским госбанкам. Это уже более серьёзные санкции, и они могут оказать негативное влияние на российскую экономику", — добавляет она.

Российские акции достигли 200-дневной скользящей средней по индексу РТС, поэтому дальнейший рост вряд ли возможен без серьезных катализаторов, отмечает Вайсберг. В условиях снижения цен на нефть мощных позитивных факторов для рынка нет, уверен он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Наиболее привлекательной будет отрасль золотодобычи, а наименее — транспортная и банковская, считает Кочергин. По его мнению, в лидерах роста будут акции "Полюса" и Polymetal, а в аутсайдерах – бумаги "Роснефти", "Магнита", "Аэрофлота". Бумаги компаний РФ дорожают на торгах в Лондоне, кроме "Роснефти" и "Новатэка"

Егоров считает, что активизируются покупки в бумагах российских розничных сетей как защитных активах.

Под наибольшим давлением традиционно могут оказаться акции госбанков (Сбербанка, ВТБ) и "Русала", на фоне снижения нефтяных цен достаточно дорогими выглядят и акции нефтегазового сектора – "Лукойла", "Роснефти", "Новатэка", полагает Кокорева.