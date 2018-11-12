МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем отыгрывает ощутимое снижение пятницы против доллара и евро на фоне возврат рынка нефти выше ключевой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent, поддержку курсу оказывают и надежды на снижение геополитических рисков после парижских контактов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.09 мск снижался на 42 копейки — до 67,58 рубля, курс евро — на 85 копеек и равнялся 76,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

РУБЛЬ ИДЕТ ВВЕРХ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта днем повышалась против доллара и евро, корректируя ощутимое снижение, произошедшее вечером в пятницу. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 1,10 рубля — до 68,01 рубля, евро — на 1,06 рубля, до 77,03 рубля.

Однако выходные принесли несколько позитивных моментов для рынка нефти. Так, одна из самых продолжительных фаз снижения котировок (с 78 долларов ниже 70 долларов за несколько дней) остановилась на фоне итогов встречи представителей министерского мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшей в воскресенье, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

В частности, ее участники отметили признаки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. На этом фоне важными оказались заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Так, заказы на покупку нефти у саудитов в декабре снизились на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с ноябрем.

Определенная геополитическая поддержка валюте РФ пришла от кратких встреч президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,5-1%, а рублевая цена нефти колебалась в районе уровня 4,8 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На наступившей неделе есть риски продолжения снижения нефти, считает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев, рассуждая о факторах динамики рубля. "К тому же санкционная риторика Запада в отношении России снова усиливается. На внутреннем рынке фактором поддержки рубля будет начало периода налоговых выплат. При отсутствии новых санкций мы ожидаем возврата пары доллар/рубль на этой неделе в коридор 65-67", — оценил он.

Цены на нефть до конца года могут умеренно повышаться, что способно вернуть курс рубля на более высокие уровни, оценивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Важным предположением здесь, конечно, является относительная неизменность перечня ограничений против РФ. Неопределенность, связанная с этим фактором, довлеет над иностранными участниками и может ограничивать предложение валюты со стороны локальных участников. Но полностью нивелировать факт постепенного увеличения профицита текущего счета в ближайшие месяцы эти факторы, с нашей точки зрения, не смогут", — добавил он.