МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов продолжает удерживаться в небольшом плюсе по основным индексам на поддержке нефти и рубля, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.06 мск рос на 0,18% — до 2407,85 пункта, индекс РТС — на 0,04%, до 1121,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 40 копеек — до 67,61 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 76,2 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,27% — до 71,07 доллара за баррель.

"Российский рынок начал новую неделю с роста. Поддержку оказывают нефтяные котировки, которые после провала в пятницу вышли в уверенный плюс", — отмечает Анастасия Попова из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Быки вернулись в акции Сбербанка (префы поднимаются на 2,41%, обыкновенные акции — на 2,02%) и ВТБ (акции растут на 0,93%), уверенно растут акции "Лукойла" (+1,06%) и префы "Татнефти" (+1,7%).

"Больше других в пятницу просели бумаги банков, они получили двойной удар на фоне падения рубля и именно они сегодня могут возглавить повышение. Основными зонами спроса для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка будут выступать уровни 199-200 и 172-173 рублей соответственно. Бумаги банка ВТБ могут выйти на новые локальные максимумы, при условии взятия уровня 3,874 копейки", — считает Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.

"Акции "Лукойла" на Мосбирже в понедельник растут в цене и смотрятся лучше рынка на фоне ряда позитивных для компании заявлений ее президента Вагита Алекперова", — отмечает Иван Марчена из Forex Club.

В частности, в понедельник Алекперов сообщил журналистам в кулуарах форума ADIPEC, что "Лукойл" в рамках июньского решения ОПЕК+ увеличил добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки.

Также он отметил, что в ноябре планирует встретиться с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди и обсудить с ним начало нефтедобычи на "Блоке 10", которое при согласовании иракской стороны может состояться через два с половиной — три года.

Можно ожидать, что отыгрывая эти позитивные заявления, акции "Лукойла" могут прибавить еще 1-1,5%, считает Марчена.

Акции "Аэрофлота" растут на 2,1% на фоне позитивных данных по перевозкам пассажиров в октябре текущего года.

Так, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в октябре 2018 года увеличила перевозки пассажиров на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 3,1 миллиона человек, сообщила Росавиация со ссылкой на свои оперативные данные.

Акции "Русагро" поднимаются на 1,27% на фоне позитивных данных по МСФО за третий квартал текущего года.

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,269 миллиарда рублей.

Растут в цене акции "Энел Россия" (2,85%), бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 2,21%, обыкновенные акции — на 2,66%) и депозитарные расписки En+ (1,33%).

В лидерах снижения — акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,79%), "Интер РАО" (-1,6%), депозитарные расписки X5 (-1,37%), акции Polymetal (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дальнейшему росту индекса Мосбиржи мешают санкционные риски, считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

В ближайшей перспективе основные российские фондовые индексы будут торговаться в позитивном ключе на фоне роста нефтегазового сектора, считает Гайдар Гасанов из компании "Международный Финансовый Центр".

Игнатенко из ГК TeleTrade не исключает, что после некоторой паузы снижение рынка акций РФ будет возобновлено.