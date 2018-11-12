МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций отыграл позитив первой половины дня и перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 18.21 мск снижался на 0,29% — до 2396,45 пункта, индекс РТС — на 0,53%, до 1115,48 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,11% — до 70,96 доллара за баррель.

"На самом деле существенного позитива, для того, чтобы расти — нет. Утренний оптимизм оказался быстро отыгранным. Сыграл свою роль рост на нефтяном рынке после пятничного обвала, акции отреагировали ростом на рост нефтяного рынка. А внешний негатив никуда не исчез: угроза нового пакета санкций по-прежнему в силе, нефтяные котировки едва смогли выйти на 70 долларов, хотя еще недавно были ниже этого уровня", — комментирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Руководитель дирекции по операциям с акциями BCS Global Markets Олег Ачкасов указывает, что рынок акций РФ снижается, так как цены на нефть просели по сравнению с утренними значениями. Стоимость барреля Brent поднималась до 71,87 доллара. Он также обращает внимание, что основным катализатором падения послужило снижение американских индексов (NASDAQ —1,6% против роста более чем на полпроцента утром).

"У рынка акций нет больших поводов для роста, хотя данные по Чикагской бирже показывают существенное увеличение позиций на укрепление рубля. В любом случае, понедельник мог оказаться тихим днем из-за выходного на американском рынке облигаций. Однако вал европейских проблем заставляет отечественных инвесторов проявлять осторожность, поскольку экономическое состояние Европы непосредственно относится и к будущим результатам российских экспортёров", — отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.