МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в понедельник вечером, трейдеры ожидают решения Еврокомиссии по бюджету Италии, проект которого был ранее отклонен регулятором, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.29 мск курс евро к доллару опускался до 1,1263 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара за евро, курс доллара к иене — рос до 113,83 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,42%, до 97,31 пункта.

Во вторник подойдет к концу срок, выделенный Еврокомиссией на подготовку нового проекта госбюджета Италии на 2019 год; 23 октября регулятор отклонил проект бюджета страны и дал итальянскому правительству три недели на внесение изменений в документ.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси заявил, что одобренный нынешним правительством Италии проект госбюджета не соответствует обязательствам, которые были приняты на себя предыдущим кабинетом министров в июле 2017 года.

На фоне ситуации с бюджетом Италии ЕК в четверг в своем осеннем экономическом прогнозе ухудшила прогноз по росту реального ВВП страны на 2018 год по сравнению с весенней оценкой — до 1,1% с 1,5%.

По мнению валютного стратега Credit Agricole SA Валентина Маринова (Valentin Marinov), чьи слова приводит агентство Рейтер, политические риски, в число которых входят разногласия ЕК и Италии, оказали давление на евро, что ускорило снижение курса этой валюты к доллару. Аналитик при этом добавляет, что повышенный интерес инвесторов к американской валюте вызван ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.