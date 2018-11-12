МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль вечером укреплялся к доллару и евро, отыгрывая рост рынка нефти выше ключевого уровня 70 долларов за баррель.

Геополитические надежды и макроэкономические показатели поддержали рост российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.15 мск снижался на 23 копейки — до 67,78 рубля, курс евро — на 81 копейку — до 76,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ЧАСТИЧНО ВЕРНУЛ ПОЗИЦИИ

Рубль в понедельник вечером прибавлял против доллара и евро, частично корректируя провал пятничного вечера, когда основные резервные валюты ушли выше 68 и 77 рублей, соответственно.

Выходные принесли несколько позитивных моментов для рынка нефти. Так, одна из самых продолжительных фаз снижения котировок (с 78 долларов ниже 70 долларов за несколько дней) остановилась на фоне итогов встречи представителей министерского мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшей в воскресенье, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

В частности, ее участники отметили признаки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. На этом фоне важными оказались заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Так, заказы на покупку нефти у саудитов в декабре снизились на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с ноябрем.

Определенная геополитическая поддержка валюте РФ пришла от кратких встреч президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны, отмечают эксперты.

Макроэкономические данные также поддержали курс рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре 2018 года составило 154,6 миллиарда долларов против 90,5 миллиарда долларов годом ранее. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 87,9 миллиарда долларов.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,4-1%. Рублевая цена марки Brent колебалась около уровня 4,8 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67-68,2 рубля, евро — в коридоре 75,5-76,9 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Рубль к вечеру оставался в плюсе против доллара и евро, но приостановил укрепление у психологически важных отметок, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара доллар/рубль замедлила падение у отметки 67,5, в связи с чем может быть склонна к возвращению в район 68. Евро же стремился сверху к 76 рублям после повышения в район максимумов октября у отметки 77,15 рубля. Сигналом в пользу дальнейшего укрепления рубля стало бы преодоление уровней 67,5 рубля и 76 рублей долларом и евро, соответственно", — оценила она.