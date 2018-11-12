МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские ритейлеры рассказали о спросе на новые флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro в первый weekend продаж, которые стартовали в субботу 10 ноября.

Мировая презентация устройств состоялась 16 октября. Китайский производитель представил серию из четырех моделей: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X и Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Однако в России пока будут продаваться только Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro. Смартфон Huawei Mate 20 доступен для россиян в цветах "полночный синий" и "сумеречный", а Huawei Mate 20 Pro — в изумрудно-зеленом либо черном исполнении. Стоимость этих двух моделей составляет 57,77 тысячи рублей и 77,77 тысячи рублей соответственно.

Новые смартфоны получили экраны с диагоналями 6,53 дюйма (Mate 20) и 6,39 дюйма (Mate 20 Pro). Смартфоны серии Mate 20 оснащены тройными камерами. Так, камера Mate 20 Pro оснащена основным объективом 40 МП, широкоугольным 20 МП и телеобъективом 8 МП. Ёмкость батареи смартфонов начинается от 4000 мА/ч.

СПРОС

Как отметили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", по цене и функционалу новые устройства от Huawei уверенно попадают в верхний ценовой сегмент на рынке смартфонов, ранее бренд в основном играл в среднем ценовом сегменте.

"По итогам первых дней продаж можно сказать, что линейке Mate 20 Huawei удается вполне успешно конкурировать с рядом моделей 2018 года от основных игроков этого сегмента — Samsung и Apple. Как мы и ожидали, старшая модель вызвала высокий интерес. По нашей оценке, спрос Mate 20 Pro оказался вдвое выше, чем на версию Mate 20", — сказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

В компании уточнили, что самым популярным цветом смартфона Mate 20 Pro стал зеленый, а для версии Mate 20 — сумеречный.

"По итогам первого уикенда после старта продаж Huawei Mate 20 самым популярным цветом стал twilight (сумеречный) — 65% от всех покупок, на 35% продаж пришелся цвет midnight (полночный) (35%)", — рассказала директор по PR объединенной компании "Связной/Евросеть" Александра Перцева.

По ее словам, сегодня линейки смартфонов от Huawei/Honor очень популярны в России: за 9 месяцев 2018 года продажи смартфонов этих брендов выросли на 22% в штучном выражении, а в денежном — на 196%, или почти в три раза, относительного аналогичного периода прошлого года.

В пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн" сказали, что в розничной сети компании, как и обычно, видят стабильный интерес к новинкам.

В интернет-магазине МТС продажи новых смартфонов Huawei соответствуют ожиданиям компании, рассказали в пресс-службе оператора.