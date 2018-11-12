МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрыли торги отрицательной динамикой в ожидании дальнейшего развития ситуации вокруг госбюджета Италии, свидетельствуют данные бирж.

Британский FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,74%, до 7053,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,93%, до 5059,09 пункта, немецкий DAX — на 1,77%, до 11325,44 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB уменьшился на 1,05%, до 19055,92 пункта.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг бюджета Италии. Во вторник подойдет к концу срок, выделенный Еврокомиссией на подготовку нового проекта госбюджета страны на 2019 год; 23 октября регулятор отклонил проект бюджета страны и дал итальянскому правительству три недели на внесение изменений в документ.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси заявил, что одобренный нынешним правительством Италии проект госбюджета не соответствует обязательствам, которые были приняты на себя предыдущим кабинетом министров в июле 2017 года.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Акции одного из лидеров на мировом рынке производства табачной продукции — British American Tobacco (BAT) — завершили торги в Лондоне падением более, чем на 10% на сообщениях СМИ о том, что власти США рассматривают введение запрета на сигареты с ментолом в стране. По данным агентства Рейтер, производство ментоловых сигарет составляет около четверти EBIT компании.