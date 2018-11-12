МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся в понедельник в минусе по основным индексам третью сессию подряд, растеряв позитив первой половины торгового дня, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,4%, до 2393,81, индекс РТС — на 0,59%, до 1114,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.57 мск снижался на 37 копеек, до 67,64 рубля, курс евро — на 97 копеек, до 76,06 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,04% — до 70,91 доллара за баррель.

"Российские рынки, испытавшие значительную коррекцию в конце предыдущей недели, открылись достаточно оптимистично, отыграв немалую часть потерь пятницы, но сил хватило ненадолго – со второй половины дня инвесторы перешли к умеренным продажам, вернув к вечеру значения индексов в отрицательную область. Впрочем, перед самым окончанием торговой сессии рынкам все же удалось нащупать некоторую поддержку, на которой они и закрепились", — комментирует события Алексей Коренев из "Финама".

"Глобальный фон в течение дня не улучшился, поскольку слишком много негативных факторов воздействуют на настроения инвесторов одновременно. Это и ожидания ухудшения финансовых результатов компаний США в следующем сезоне отчетностей, и замедления роста экономики Китая, и обострения проблем ЕК с Италией из-за бюджетного дефицита страны. Американские акции во главе с акциями компаний технологического сектора начали сессию в минусе, потянув за собой европейские бенчмарки и индикаторы развивающихся рынков", — комментирует ухудшение внешнего фона Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Выросли в цене бумаги "Мечела" (префы — на 2,78%, обыкновенные акции – на 2,43%) акции "Энел Россия" (2,24%), "Аэрофлота" (1,85%), префы "Татнефти" (1,74%), акции ВТБ (1,62%), а также акции "Акрона" (1,45%), обыкновенные акции "Россетей" (1,04%) и депозитарные расписки En+ (0,98%).

"ВТБ покупали на новостях, что ЦБ РФ перенес с 2019 на 2020 год введение требований Базеля III по надбавкам к капиталу российских банков (буферу консервации и за системную значимость), чтобы банки имели возможность кредитовать экономику и выплачивать дивиденды", — отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Акции "Русагро" выросли на 0,51% на фоне позитивных данных по МСФО за третий квартал текущего года.

Эксперты рынка обратили внимание на сообщение гендиректора компании Максима Басова том, что в случае приобретения "Солнечных продуктов" "Русагро" может "протестировать рынок" на возможность SPO.

В лидерах снижения – депозитарные расписки X5 (-2,05%), акции "Интер РАО" (-1,97%), "Яндекса" (-1,85%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,66%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились на 1,36%, обыкновенные акции – на 1,55%), а также акции "Газпрома" (-1,5%), "Русснефти" (-1,43%), "Русгидро" (-1,26%) и акции МТС (-1,24%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"У нас (во вторник – ред.) за третий квартал по МСФО отчитаются "Юнипро" и "Мостотрест". Для участия в ВОСА закроет реестр "Мегафон". Пройдет заседание совета директоров "Татнефти", посвященное выплате дивидендов. Мосбиржа проведет ребалансировку индекса (планируется включение Polymetal и исключение "Русгидро"). Весьма вероятно, что и акции самой Мосбиржи также будут исключены из новой базы расчета индексов MSCI", — отмечает Коренев из "Финама".

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что на графике индекса Мосбиржи сохраняется позитивная техническая картина. Индекс продолжает находиться выше среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года, а ближайшей поддержкой для рынка выступает уровень 2350 пунктов, указывает он.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2350-2450 пунктов, а РТС – в коридоре 1100-1130 пунктов.

"Ближайшая поддержка по рублевому индикатору стоит на уровне 2385 пунктов, сопротивление – выше 2425 пунктов. Сессия вторника начнется в этих границах. Индекс РТС попытается консолидироваться в коридоре 1110-1125 пунктов", — говорит Анна Бодрова из "Альпари".