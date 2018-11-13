АЛМА-АТА, 13 ноя — ПРАЙМ. Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" в рамках первичного публичного размещения на Лондонской фондовой бирже (LSE) продала 15% своих акций на 451 миллион долларов, сообщила пресс-служба единственного акционера компании – государственного фонда "Самрук-Казына".

"Казатомпром стала первой национальной компанией, успешно разместившей свои акции на международной фондовой бирже. 15% своих акций стоимостью 451 миллион долларов национальная компания успешно разместила на Лондонской фондовой бирже", — говорится в сообщении фонда.

Спрос превысил предложение в 1,7 раза. "Заявки были поданы на 769 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе зарубежных и отечественных инвесторов", — говорится в пресс-релизе.