МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" во вторник намерен разместить "длинные" пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности выпуска с погашением в январе 2024 года установлен в размере около 3,125% годовых. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

В понедельник источник агентства в банковских кругах сообщал о планах "Газпрома" разместить пятилетние евробонды в евро в зависимости от конъюнктуры рынка.

Предыдущий раз "Газпром" выходил на публичный внешний рынок заимствований с евробондами в евро в марте. Тогда газовый концерн разместил восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью 2,5% годовых. Большую часть еврооблигаций выпуска выкупили инвесторы из Германии, при этом спрос на пике составил 2,3 миллиарда евро.

В конце февраля "Газпром" также разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45% годовых.