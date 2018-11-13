МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается вслед за "тяжеловесами" нефтегазового сектора на падении нефтяных цен, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к 14.22 мск снижался на 0,37%, до 2384,95 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1108,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускался при этом на 9 копеек, до 67,76 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 76,20 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает примерно на 1,8%, до 68,8 доллара за баррель.

ТЯЖЕСТЬ ТЯНЕТ

Российский рынок во вторник продолжает нести потери, однако снижение в основном обеспечено продажами в бумагах нефтегазового сектора, отмечает Анастасия Попова из компании "БКС брокер".

"В лидерах падения на российском рынке находится тяжеловесный нефтегазовый сектор, соответствующий отраслевой индекс — минус 0,8%. Сырьевые бумаги активно распродают из-за "ножниц" на валютном и сырьевом рынке. Так, при падении Brent происходит одновременное укрепление рубля к доллару — то есть, происходит валютная переоценка бумаг при одновременном снижении цен на сырье", — комментирует аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

В лидерах падения – акции "Лукойла" (-2,5%), "Роснефти" (-2,65%), префы "Башнефти" (-1,08%) и бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 0,8%, обыкновенные акции – на 1,82%).

В то же время растут акции "Новатэка" (1,57%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 1,14%, обыкновенные акции – на 0,43%).

Акции "Газпром нефти" с утра прибавляли 3,4%, отыгрывая рекомендацию совета директоров относительно дивидендов, которая была опубликована в понедельник уже после закрытия торгов на рынке акций Московской биржи. К текущему моменту акции компании поднимаются на 0,03%.

"Акции "Газпром нефти" растут на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев 2018 года в размере 22,05 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, дивидендная доходность акций за девять месяцев составит 5,8%. Следовательно, "Газпром нефть" по величине дивидендной доходности становится в ряд с такими компаниями, как "Татнефть" и "Роснефть", что делает акции компании привлекательными для покупки", — комментирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

На фоне рекомендаций акции "Газпром нефти" могут достигнуть отметок 390-392 рубля, добавляет она.

ДРУГИЕ ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения также – акции ТМК (-1,22%), "Мосэнерго" (-1,08%), "Акрона" (-0,87%), "М.Видео" (-0,75%).

Среди лидеров роста — акции "Иркутскэнерго" (2,76%), депозитарные расписки En+ (1,66%), акции "Фосагро" (1,58%), Московской биржи (1,57%), НЛМК (1,48%) и "Яндекса" (1,46%).

"Более 1% прибавляют акции "Интер РАО". Завтра компания представит финансовые результаты за третий квартал по МСФО. Аналитик BCS Global Markets ждут двузначного роста выручки и увеличения EBITDA на 25% в годовом выражении", — отмечает Попова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA ожидает консолидации индекса Мосбиржи у отметки 2380 пунктов.

Ближайшие поддержки для индекса Мосбиржи – район 2350-2380 пунктов, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

При этом среднесрочно они продолжают считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными.