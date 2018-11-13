МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ на вечерних торгах после робких попыток подрасти вернулся к локальным минимумам на снижении цены нефти марки Brent, теряющей уже более 3%, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 18.14 мск снижался на 0,33% — до 2385,96 пункта, индекс РТС — на 0,59%, до 1108,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 2 копейки — до 65,83 рубля, курс евро рос на 21 копейку, до 75,43 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,11% — до 67,94 доллара за баррель.

Индексы демонстрировали робкие попытки подрасти, но основное давление на котировки исходит со стороны нефтегазового сектора, прокомментировал РИА новости аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Подиндекс Мосбиржи "Нефти и газа" вновь теряет 0,8% — единственный негативный результат среди всех отраслевых бенчмарков, но этого достаточно, так как вес нефтегаза в структуре индекса составляет почти 52%, отмечает аналитик.

"В свою очередь, причина снижения нефтегаза — укрепление рубля при одновременном снижении цен на нефть", — добавляет он.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, от сильного падения индексы удерживает динамика финансового сектора, в котором лидерами являются акции ВТБ (+1,27%). Растут бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 0,75%, обыкновенные акции – на 0,61%), имеющие большой вес в расчете основных отечественных индексов акций, акции НЛМК (+2,16%) и "Новатэка" (+3%), добавляет он.