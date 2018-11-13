МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упала на 4,87%, до 6,48 доллара, "Лукойла" — на 2,87%, до 73,2 доллара, "Новатэка" — выросла на 2,25%, до 168,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,07%, до 4,43 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 5,79%, до 27,65 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,64%, до 17,2 доллара, НЛМК — на 1,87%, до 23,94 доллара, "Северстали" — на 0,73%, до 15,25 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,03%, до 1,27 доллара, Сбербанка — на 1,74%, до 12 долларов. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,7%, до 16,22 доллара.

Расписки "Магнита" снизились в цене на 0,9%, до 13,21 доллара, "Ленты" — на 0,85%, до 3,48 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" уменьшилась на 0,42%, достигнув 2,35 доллара.