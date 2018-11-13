МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник снизился на фоне провала рынка нефти примерно на 5%.

Крепкий рубль и корпоративные новости отчасти поддержали спрос на российские ценные бумаги.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи снизился с начала торгов на 0,79%, до 2374,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,32% до 1100,05 пункта и минимума с 30 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ – ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок во вторник снизился, отыгрывая провал рынка нефти, который снизился примерно на 5%, а ее котировки при этом обновили минимум с начала апреля – ниже 67 долларов за баррель сорта Brent.

Давление на нефтяные котировки поддерживается оценками ОПЕК, согласно которым Россия в октябре установила новый рекорд постсоветского периода по уровню добычи нефти в 11,6 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти странами ОПЕК в прошлом месяце увеличилась на 127 тысяч баррелей в день, до 32,9 миллиона баррелей. Наконец, картель повысил оценку добычи нефти США в 2018 и 2019 годах на 170 и 410 тысяч баррелей в сутки — до 10,86 миллиона баррелей и 12,06 миллиона баррелей в сутки соответственно.

При этом прогнозы ОПЕК по росту мирового спроса на нефть в этом и следующем году были снижены на 40 тысяч и 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки и 1,29 миллиона, соответственно. Уровень спроса составит в эти годы 98,79 миллиона баррелей в сутки и 100,08 миллиона баррелей в сутки, соответственно.

Кроме того, президент США Дональд Трамп через Twitter заявил, что считает цены на нефть завышенными и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи, отметил Иван Марчена из компании Forex Club.

В лидерах снижения ожидаемо оказались акции нефтегазового сектора: бумаги "Роснефти" (-4,3%), "Лукойла" (-3,3%), "Татнефти" (-2,4%), "Газпрома"(-1,4%). Выросли бумаги "Новатэка" (+2,8%) – на фоне сообщений о первых поставках СПГ китайской China National Offshore Oil Corporation. Выросли также акции "Интер РАО" (+2%), НЛМК (+1,9%), "Фосагро" (+1,3%), ГДР "Русагро" (+1,2%), продолжающие отыгрывать данные о росте в третьем квартале чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза в годовом исчислении, до 6,269 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2320-2420 пунктов, а РТС – в коридоре 1085-1115 пунктов, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Завтра инвесторы, скорее всего, продолжат следить за перипетиями котировок на нефтяном рынке, но в целом российский рынок акций в благоприятных условиях получит шанс на восстановление, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".